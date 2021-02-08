«الوطن» تنشر تفاصيل أول أبلكيشن سياحي للترويج لآثار مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول «موبايل أبليكيشن» للترويج للسياحة المصرية والتعريف بالمناطق الأثرية والخدمات المقدمة في كل منطقة منها.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، تفاصيل التطبيق الجاري العمل على تنفيذه بأكثر من لغة أبرزها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، حيث يبدأ التطبيق العمل مع وصول السائح لأرض مصر عبر منافذها المختلفة، حيث يتيح التطبيق أهم الخدمات التي يحتاجها السائح للوصول للمقاصد السياحية والأثرية بما فيها وسائل المواصلات وأماكن الفنادق وأسعارها والمتوفر منها وأسعار الحجز ورحلات الطيران الداخلية.

وتابع المصدر: «يجري العمل حاليا في عمل لوحات إرشادية بالمناطق والمقاصد الأثرية المختلفة من متاحف ومعابد ومناطق أثرية دينية مثل شارع المعز ومجمع الأديان ودير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة وغيرها من المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية تحوي تلك اللوحات الإرشادية باركود يستطيع السائح والزائر من خلالة عمل مسح ضوئي لتتاح له كل المعلومات عن المنطقة سواء تاريخيا مدعمة بصور وفيديوهات عن المنطقة وتطورها أو خدميا بما تتيحه كل منطقة من مطاعم ومقاهي وبازارات وحتى الخدمات الترفيهية من خيول وجمال وأسعارها بما يتيح تقديم خدمة سياحية مميزة وتجربة فريدة لزوار مصر».

ويهدف التطبيق لتسخير التكنولوجيا للمساهمة في تنشيط قطاع السياحة المصري وزيادة عائداته، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها السياحة الإلكترونية في تعظيم عائدات الدول حول العالم من القطاع السياحي.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد عقد اجتماعا أمس بمقر الوزارة بالزمالك مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، لمناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والعمل على إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية الفريدة والمتنوعة ومتابعة العمل بالتطبيق الإلكتروني استعدادا لتدشينه.