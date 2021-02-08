مستثمرو السياحة: الرحلات الألمانية لمصر سترتفع خلال الشتاء المقبل

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن بدء شركة كوندور الألمانية تسيير رحلات أسبوعية لمدينة الغردقة، يمثل بادرة إيجابية لعودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المانيا احتلت المركز الأول خلال الـ 5 سنوات الماضية، فى إرسال السياح لمصر بمتوسط 1.5 مليون سائح سنويا.

وأضاف «فلا» لـ «الوطن»، أنه يتوقع أن يرتفع أعداد السياح الوافدين لمصر من ألمانيا خلال الموسم الشتوي المقبل، بعد أن تكون قد تعافت بشكل كبير من الآثار السلبية لجائحة كورونا، لافتا إلى أن السياح الألمان يهوون زيارة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم تبلغ نحو 15%، أكثر من 90% منهم من السياح الأجانب، متوقعا أن تستمر تلك النسب حتى نهاية شهر مارس المقبل، وبعدها تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي بداية من إبريل 2021.

عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر: الأوكران هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدن السياحية المصرية

وأوضح أن السياح الأوكران هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدن السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول أوروبا الشرقية حاليا أكبر من الوافدين من دول أوروبا الغربية، موضحا أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر كبريطانبا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تأثروا بشدة من جائحة كورونا، ما جعل بعض تلك الدول تصدر قرارات بحظر سفر مواطنيها للسياحة خارج أوروبا، بعد أن ارتفعت نسب الإصابة بين سكانها بفيروس كورونا.

وأوضح أن مبادرة «شتي في مصر» لم تسهم إلى الآن في زيادة نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية، لافتا إلى أن هناك عزوفا كبيرا من الأسر المصرية للسفر إلى المدن السياحية خلال إجازات منتصف العام، خاصة أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستقام خلال أسبوعين من الآن، وهو ما جعلها تؤجل السفر حاليا لحين انتهاء الامتحانات، علاوة عن وجود تخوف من السفر حاليا في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.