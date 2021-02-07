هل تعود السياحة الروسية بعد زيارة بوتين مارس المقبل؟.. خبراء يجيبون

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، مارس المقبل، قد تحدد عودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

وأضاف لـ«الوطن» أن مسئولو السياحة الروسية لديهم حالة تفاؤل من أن الشهر المقبل، قد يشهد استئناف الرحلات من روسيا بعد توقف دام لنحو 5 سنوات، بفضل التقارير الجيدة للجان التفتيش الروسية التي زارات مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ خلال السنوات الماضية، والتي أكدت أن الإجراءات الأمنية المطبقة بتلك المطارات متميزة وتفوق مثيلاتها بالعديد من الدول الأوربية.

الفنادق مستعدة لاستقبال الروس

وأشار إلى أن قرار عودة السياحة من روسيا قرار سياسي روسي 100%، لافتا إلى أن كل الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، مستعدة لاستقبال السياح الروس، بأي أعداد حال وافقت روسيا على استئناف الرحلات السياحية لمصر، موضحا أن السياحة الروسية مهمة جدا لمصر حاليا، حيث كانت تمثل قبل عام 2015، نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا.

وأشار إلى أن مدينة الغردقة تأتي على رأس الوجهات السياحية التي يفضل الروس زيارتها، لافتا إلى أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا بمصر، بالمقارنة بتركيا وبعض الدول الأوربية التي يقصدها الروس، فضلا عن اعتدال أسعار المقصد السياحي المصري، تجعل من مصر الوجهة السياحية الأولى للروس، حال اتخاذ قرار استئناف الرحلات إليها.

وقال علي غنيم عضو الاتحاد المصري إنه لا يتوقع أن تستأنف روسيا الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، وأضاف أن اللجان التفتيشية التي أرسلتها روسيا خلال السنوات الـ5 الماضية إلى المدن والمطارات المصرية، أكدت أن مصر «آمنة» إلا أن روسيا لم تستجب لتلك التقارير، واستمرت في حظر سفر سائحيها إلى المقصد السياحي المصري دون أي مبرر مهني، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من جميع دول العالم خلال عام 2021 ستكون منخفضة، نظرا للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعي السياحة والسفر عالميا.