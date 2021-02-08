ضبط 1167 قضية تموينية في 24 ساعة.. وتحريز 49 ألف قطعة طبية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1167) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (3,98 طن لحوم – دواجن دون بيانات) بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,69 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة دون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على (463,357 جنيه) من أموال الدعم والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار قدرت بقيمة (439,846 جنيه).

ضبط (3456 عبوة نسكافيه مغشوشة – 396 رول بلاستيك مغشوشة – 172000 عبوة فارغة مقلدة) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (10 أطنان حبيبات بلاستيك دون مستندات).. تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية دون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (49980 عبوة مستلزمات طبية، 24 لتر كحول مطهر دون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (مسؤول عن مخزن أدوية تابع لإحدى الصيدليات كائنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) لإدارته المخزن بدون ترخيص وعثر بداخل المخزن على (كمية من الأقراص والعقاقير الطبية - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مسؤولة عن مخزن أدوية تابع لإحدى الصيدليات كائنه بدائرة قسم شرطة حلون) لإدارتها المخزن دون ترخيص وحيازتها عقاقير طبية مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة.