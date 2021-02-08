خبراء: عودة السياحة الإيطالية لفنادق مرسى علم مارس المقبل

أكد خبراء سياحيين عودة السياحة الإيطالية في شهر مارس المقبل وذلك بعد أن أعلنت شركة ALPTOUR، الإيطالية، بدء حجز رحلاتها إلى مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ ابتداء من شهر مارس المقبل، على خطوط «نيوس»، للطيران، جاء ذلك ذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بايطاليا، وتغير التصنيف من المنطقة الحمراء إلى المنطقة البرتقالية بعد إنخفاض معدل الإصابات.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الشركة الإيطالية بدأت في حجز رحلاتها إلى مدن مرسى علم وشرم الشيخ اعتبارا من مارس المقبل، بعد قرار الحكومة الإيطالية بتخفيف الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن مطار مطار مرسي علم الدولي سوف يستقبل رحلتان أسبوعيا من المدن الإيطالية مشيرا إلى أن السائحين الإيطاليين من أوائل السياح المحبين والعاشقين لمرسى علم وطبيعتها.

وأشار «عثمان»، إلى أن عودة الرحلات الإيطالية لمرسى علم هي بداية مبشرة لإنفراجة كبيرة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن شركة ALPTOUR الإيطالية تعتبر من كُبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي.

ولفت إلى أن عودة الرحلات السياحية الايطالية لمصر ومرسي علم تحديدًا يؤكد مدى إلتزام مصر بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ونجاحها في السيطرة على الوضع. َمشيدا بدور الدولة في إدارة أزمة جائحة كوورنا حيث تلقت الحكومة المصرية إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت مطارات مرسي علم والغردقة شهدت انتعاشة في حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة خلال الأسبوع الجاري وهو المعدل الأعلى على الإطلاق حيث استقبل مطار الغردقة الدولى، أول رحلة ألمانية علي متن طائرة كوندور الألمانية للمرة الأولى بعد توقف دام ما يقرب من من عام منذ جائحة كورونا، كما استقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم سبعة رحلات طيران دفعة واحدة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا.