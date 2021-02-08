وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأردني ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بقصر التحرير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية وإعلاء الحلول السياسية لكل أزمات المنطقة

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنَّ لقاء الوزيرين تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل تأكّيد ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد، لاسيما في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.

وشهد اللقاء، كذلك توافقًا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم تأكّيد ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكل أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.