رئيس "بسيون" بالغربية: أراضى كثيرة مهددة بالغرق حال زيادة منسوب النيل

قالت منى إبراهيم، رئيس مدينة بسيون بمحافظة الغربية، إن هناك تعليمات من قبل المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالاهتمام بأمن وصحة وسلامة المواطن، لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرعى دمياط ورشيد، نهاية الشهر الجارى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضافت "إبراهيم"، أن المحافظ وجه بعمل مرور يومى للتأكد من منسوب المياه خاصة بمدينة بسيون التي تقع على فرع رشيد، خاصة وأن بها أراضى كثيرة معرضة للغرق"، مؤكدًا أن هناك تعليمات صدرت لرؤساء القرى بالمدينة من أجل توعية المواطنين من خطر ارتفاع منسوب المياه.

وتابعت:" هناك أراضى كثيرة قريبة من النيل عليها بنايات لمواطنين..ولذلك وضعنا خطة لمواجهة ذلك بكافة المعدات إلى جانب توفير أماكن للإيواء ..فى حال لا قدر الله غرق هذه المناطق".