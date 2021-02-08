«اتحاد التأمين» يدعو لتصميم منتجات تلبي احتياجات عملاء التمويل

دعا الاتحاد المصري للتأمين، إلى ضرورة أن يدرك مكتتب التأمين أن التأمين متناهي الصغر يختلف عن التأمين التقليدي وبالتالي عليه أن يسعى إلى فهم الاحتياجات الخاصة بالعميل المستهدف للتأمين متناهي الصغر بشكل أكثر دقة وذلك لتصميم المنتجات التأمينية الملائمة لاحتياجاته.

وقال الاتحاد المصري للتأمين، في أحد نشراته، إنَّه يتعين تضافر كل الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر من أجل عمل دراسة بحثية شاملة حول العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين وذلك حتى يتمّ توفير البيانات اللازمة لتصميم المنتجات التي تلبى احتياجاتهم، ويجب على شركات التأمين محاولة تسويق التأمين متناهي الصغر في المحافظات المختلفة في مصر وعدم التركيز على محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط.

وأكّد أهمية استمرار الجهات المعنية مثل الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بالقيام ودعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعي التأمين لدى العملاء المستهدفين للتأمين وبخاصة عملاء التأمين متناهي الصغر، مع تضافر جهود القائمين على سوق التأمين بمصر من أجل دعم السوق في الاتجاه إلى التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية في كافة مناحي العملية التأمينية.

وأوضح أنَّه يستهدف الفترة المقبلة دعوة القطاع لتقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل، بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي أو تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.

فيما قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنَّ شبكة التأمين متناهي الصغر، هي واحدة من كبري المنظمات الرائدة في زيادة الوعي بالتأمين متناهي الصغر وأهمية الشمول التأميني حول العالم، وأن التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر يأتي ضمن استراتيجيات الجهتين نحو الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية والوصول إلى القطاعات والأنشطة التي لم يتمّ تقديم التغطيات التأمينية لها ونشر الشمول التأميني المستدام.