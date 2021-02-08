الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة فوق نخلة بشرم الشيخ

«فيها حاجة حلوة».. هكذا قال محمد خاطر مدير إحدى الشركات البحرية بمدينة شرم الشيخ، ووصف رجال الحماية المدنية بجنوب سيناء أنهم رجال يضربون أروع الأمثلة الإنسانية.

وقال محمد خاطر، إن القصة بدأت منذ أمس عندما شاهد أصحاب إحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ قطة عالقة فوق نخلة ارتفاعها يزيد عن 25 مترًا تقريبًا، وتسلقت القطة النخلة دون أن يشعر بها أحد، لكنها فشلت في الهبوط.

وأكد أن القطة قضت ليلة كاملة بدون طعام أو شراب، وانتابتها حالة من الإعياء التام، لافتًا إلى أن حالة الإعياء هذه دفعت الطيور الجارحة مثل الغراب للانقضاض عليها، لكونها أصبحت فريسة سهلة لهم لن تستطيع الهرب أو المقاومة.

وتابع، بأن أصوات القطة بدأت تلفت انتباه سكان هذه القرية، والتفتوا إليها ليجدوها تصارع الموت، ولم يستطع أحد السكان صعود النخلة لكونهم غير مدربين على ذلك، ولا يوجد طالع النخل بمينة شرم الشيخ، وعلى الفور قاموا بالاتصال بالنجدة عبر الخط الساخن (122) لإنقاذ هذه الروح.

اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا من النجدة، اليوم الاثنين، بشأن الواقعة، وعلى الفور قرر إرسال فريق من الحماية المدنية بشرم الشيخ لإنقاذ القطة.

وصل الفريق، وبدأت الحماية المدنية في معاينة الموقع وتحديد المكان، وتم تحركت السيارة التي تحمل سلما يزيد طوله عن 50 مترًا لإنقاذ القطة.

وجري إنقاذ القطة من الغربان وهي في حالة إعياء شديد، وقام سكان المنتجع بتوفير الطعام اللازم لها، وإبلاغ الطب البيطري لمعالجة الجروح الناتجة عن هجوم الغربان عليها.

وقدم المواطنون الشكر إلى اللواء أحمد الألفي مدير الأمن، ومدير الحماية المدنية وكل الفريق الذي شارك في إنقاذ القطة.