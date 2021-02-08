مصطفى شعبان يدعم النادي الأهلي ضد بايرن ميونيخ: «قد التحدي»

دعم الفنان مصطفى شعبان، النادي الأهلي، قبل انطلاق مباراته التي سيلعبها أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني، والمقرر إقامتها في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأثنين، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب «شعبان»، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «معاك يا أهلي، قد التحدي».

وكان تأهل النادي الأهلي إلى هذه المواجهة وصعوده للنصف النهائي، بعد فوزه علي فريق الدحيل القطري بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب حسين الشحات بتسديدة قوية سكنت شباك حارس الدحيل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، حيث استحوذ المارد الأحمر علي مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل.

دراما رمضان

ويشارك الفنان مصطفى شعبان، في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «عش الدبابير» بالاشتراك مع النجم عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، شريف دسوقي، تأليف ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

العوضي يتوقع فوز الألماني

وفيما يخص اللقاء المرتقب مساء اليوم بين النادي الأهلي وبايرن ميونيخ، تصب في صالح فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلا أن جمهور النادي الأهلي يتمسك بالأمل وروح اللاعبين في تحقيق الانتصار، للوصول إلي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ومن جانبه، كشف الفنان أحمد العوضي عن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني، وقال لـ«الوطن»، إنه يتوقع فوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف للأهلي، مضيفاً أنه سيشاهد المباراة في منزله، لعدم ارتباطه بتصوير أي مشاهد اليوم الاثنين، في أحداث مسلسله الجديد «اللي مالوش كبير»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

فهمي يتوقع ضربات الجزاء

بينما توقع الفنان أحمد فهمي باعتباره أكثر النجوم تشجيعًا للأهلي، فوز المارد الأحمر علي العملاق البافاري بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد لـ«الوطن»، أنه سيشاهد المباراة من داخل مكتبه الكائن بمدينة السادس من أكتوبر.