كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة

وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة بدل فاقد من شهادة تأدية الخدمة العامة، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ويشير التنظيم والإدارة، إلى أنه يتم الحصول على الخدمة دون مستندات أو رسوم، ويفضل تقديم صورة من شهادة تأدية الخدمة العامة "إن وجدت"، وتلتزم جهة الإدارة بإصدار بدل فاقد من شهادة الخدمة العامة في موعد غايته يومين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو أية مبالغ يمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية.

"الوطن" ترصد المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة والإجراءات المتبعة

المستندات المطلوبة

1- طلب الحصول على بدل فاقد.

2- صورة ضوئیة من شهادة الخدمة العامة المفقودة (یتم الاستعانة بسجلات القيد العام بمديریة التضامن الاجتماعي في حالة تعذر تقديم الصورة)

شروط الحصول على الخدمة

- الانتهاء من أداء الخدمة العامة

إجراءات الحصول على الخدمة

- طلب لحصول على بدل فاقد لشهادة تأدیة الخدمة العامة

- استخراج النموذج المعد لذلك

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت تكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020، لافتة إلى أن الخدمة العامة، هي إحدى آليات العمل بالوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتُكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.