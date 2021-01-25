باقي أقل من أسبوع.. تعرف على إجراءات التقدم لأداء الخدمة العامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من الأول من فبراير 2021، وذلك للدفعة 96، وذلك ضمن قرار رقم 531 لسنة 2020.

ويستهدف القرار الفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2020، الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2020.

وتستعرض «الوطن» مجالات تكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة وإجراءات التقدم لأداء الخدمة العامة، والمستندات المطلوبة في السطور التالية...

مجالات تكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة

ويؤدى خريجو الجامعة الخدمة الاجتماعية في المجالات التنموية بوزارة التضامن الاجتماعي، وهي تشمل الآتي ...

مبادرة حياة كريمة.

برنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية.

مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية.

لا أمية مع تكافل.

التأمينات الاجتماعية.

مشروع أطفال بلا مأوى.

رعاية الأيتام أو الأسر البديلة، وفى مجال رعاية المسنين.

قطاعات بنك ناصر.

برنامج «تكافل وكرامة» الخاص بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية.

مجال مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية.

خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.

النيابة الإدارية والنيابة العامة.

إجراءات التقدم لأداء الخدمة العامة

يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين، طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل.

يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشؤون الاجتماعية، والتي تستقبل الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة للتقدم لأداء الخدمة العامة

صورتان من الرقم القومي.

صورتان من المؤهل الدراسي.

صورتان من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

3 صور شخصية.

يستوفي الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد بإتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة، وتعتبر مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين.