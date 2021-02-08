وزير الموارد المائية يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

قام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمدن خليج العقبة بجنوب سيناء (دهب، ونوبيع، وطابا)، لافتتاح بعض مشروعات الحماية من أخطار السيول التي نفذتها وزارة الري، وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها.

ورافق وزير الموارد المائية والري في جولته المهندس السيد شلبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والمهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، والقيادات التنفيذية للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن جميع أعمال الحماية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من السيول، ستقوم بحصاد ما يقرب من 30 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن قامت الوزارة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الحماية بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 630 مليون جنيه، وتتضمن 59 سدًا وحاجزًا، و257 بحيرة صناعية وجبلية وحوض تهدئة، و 15 خزانًا أرضيًا و5 قنوات صناعية، و6 معابر إيرلندية، بمدن خليجي العقبة والسويس، وتسطيع هذه الأعمال تخزين 40 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح أن أعمال الحماية من السيول التي جرى تنفيذها بالمرحلتين الأولى والثانية، تستطيع تخزين نحو 70 مليون م3 من المياه، والتي يمكن استخدامها في أغراض الزراعة بهدف زيادة التنمية للمواطنين، وحماية المنشآت من أخطار السيول.

وتابع وزير الموارد المائية والري: إن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد مشروعات الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، التي من شأنها تقلل مخاطر السيول على المحافظة، ونجحت بحيرات وادي طابا في حجز 350 ألف م3 من مياه السيول التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ 3 من شهر فبراير الجاري، وتمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية بالمدينة من أخطار هذه المياه. رغم أنه لم يجري الانتهاء من أعمال التنفيذ بها.

ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء إن المرحلة الثانية من أعمال الحماية والجاري تنفيذها وتتضمن 50 حاجز إعاقة وتوجيه، و 44 بحيرة صناعية، و11 قناة صناعية، بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو 70% .

وأوضح أنه جاري تنفيذ 17 منشأة حماية بمنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ما بين حواجز وقنوات وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة، بتكلفة بلغت 35 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ بهم نحو 97%، وجاري تنفيذ 13 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية بتكلفة 255 مليون جنيه بمدينة الطور، وبلغت نسبة التنفيذ بها نحو 80%.

وعن مشروعات الحماية بمدينة أبوزنيمة، قال مدير إدارة المياه الجوفية، إنه جاري تنفيذ 12 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية بها، بتكلفة بلغت 345 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ في المشروع 55%، وجاري حماية منطقة وادي وردان التابع لمدينة رأس سدر، من خلال تنفيذ بحيرة وحاجز بتكلفة 76 مليون جنيه.

وناقش الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له الخطط المستقبلية لأعمال الحماية المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة مع الجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.