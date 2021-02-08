ارتفاع نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بجنوب سيناء

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعاً نسبياً بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بزيادة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيهين في سعر الكيلو الواحد.

وقال «السيد غريب»، أحد تجار الفاكهة بشارع «المنشية»، في مدينة الطور، إن بعض الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، بما يتراوح بين نصف جنيه إلى 2 جنيه، مع استقرار أسعار الطماطم، والتي شهدت انخفاضاً كبيراً عن الفترة الماضية، وتبدأ أسعارها اليوم الإثنين، من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات.

وأوضح أن الليمون يتفاوت سعره يومياً، وبلغ سعره اليوم 20 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو البطاطس 3.5 جنيه، وتراوحت أسعار البصل والخيار والكوسة والفلفل والبسلة والفاصوليا والقلقاس، بين 7 و8 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال واليوسفي من 7 إلى 8 جنيهات، والجوافة من 9 إلى 10 جنيهات، والفراولة من 11 إلى 12 جنيهاً، والرمان والموز 11 جنيهاً، بينما ارتفع سعر التفاح المستورد من 20 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وسجل الباذنجان الرومي والبطاطا 5 جنيهات للكيلو، كما ارتفع سعر الجزر والباذنجان العروس من 5 إلى 5.5 جنيه.

وأرجع غالبية التجار ارتفاع أسعار معظم أنواع الخضروات والفاكهة، خلال الساعات الأخيرة، إلى ارتفاع تكلفة النقل، التي يتكلفها التجار لجلب الخضروات والفاكهة إلى جنوب سيناء من سوق العبور، لافتًا إلى أن الارتفاع طال بعض الأنواع فقط، دون الأخرى.

وقال «عبد العزيز محمود»، يعمل في أحد محلات بيع الدواجن، إن أسعار الدواجن تختلف في كل يوم عن الآخر، وخاصة الدواجن البلدي، مشيراً إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء بلغ، اليوم الاثنين، 28 جنيهاً، والفراخ البلدي 36 جنيهاً، وزوج الحمام 55 جنيهاً، وسعر كيلو البط 55 جنيهاً، والأرانب 50 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الفراخ البانيه 75 جنيهاً، والدبابيس 50 جنيهاً، والأوراك 35 جنيهاُ، والأجنحة 25 جنيهاً.

ولفت إلى وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين على اللحوم الداجنة، نظراً لانخفاض أسعارها، مقارنةً باللحوم الحمراء، تزامناً مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا.