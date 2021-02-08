سقوط «صدام» وبحوزته 70 «فرش حشيش» بالإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في مخدر «الحشيش».

وكشفت التحقيقات، التي باشرها علي مجدي، مدير نيابة أول الإسماعيلية، بسكرتارية كمال العيسوي، عن أن المتهم، ويُدعى «ماجد أ.»، وشهرته «صدام»، أحرز مخدر «الحشيش» بكميات كبيرة، للاتجار بها على نطاق واسع، داخل مدينة الإسماعيلية.

وبحسب التحقيقات، فقد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 70 «فرش حشيش»، بإجمالي وزن حوالي 7.5 كيلوجرام.

وكانت معلومات قد وردت إلى العميد مفيد فوزي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، على نطاق واسع، وتوزيعها على صغار التجار، في عدد من الأحياء بمدينة الإسماعيلية.

وبتكثيف تحريات العقيد محمد جميل، والعقيد أحمد بلبولة، والعقيد أحمد عبد الله، وكلاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توصلت الجهود إلى معلومات تفيد باستلام المتهم لشحنة قبل يومين، تم تخزينها تمهيداً لتوزيعها.

وتمكنت حملة مكبرة، بمشاركة ضباط الإدارة، من القبض على المتهم، وبحوزته 70 «فرش حشيش» ومبلغ مالي، وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع.

وكثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من متابعة مروجي المواد المخدرة في الفترة الأخيرة، وتمكنت من ضبط ورشة لتصنيع مخدر «الهيروين»، وكمية كبيرة من المادة المخدرة قدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه، ومصنع آخر لعقار «الكبتاجون»، وبداخله كمية من المواد المخدرة، تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.