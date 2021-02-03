وفاء عامر عن أشرف صالح: «مات فرحان وعنده شغل لكن مالوش نصيب يكمل»

كشفت الفنانة وفاء عامر، اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن زميلها الفنان أشرف صالح، الذي غادر دنيانا يوم 29 يناير الماضي، قبل وفاته كان متعاقدًا على بعض الأعمال الفنية.

وكتبت وفاء عامر، قائلة: «مش حدافع عن ظلم لكن أشرف صالح، مضى مع أستاذ شاهين مسلسل بطولة روجينا، إخراج أحمد شفيق، وأستاذ صادق الصباح، عمرو سعد، وأستاذ فتحي الجندي بطولة حنان مطاوع شركة الروان».

وأضافت: «أشرف صالح فرح بس ملوش نصيب يكمل، مات راضي و فرحان إنه أخيرًا ربنا رزقه بثلاث أعمال، ده كلام زوجته السيدة المحترمة هبة».

وتابعت: «أرزاق موزعها صاحب الدنيا، زملائي و أخواتي لا تقنطوا من رحمة الله ربما تأتي الفرحة و الموعد قد أتى للرحيل، ربما نصبر و لنا رزق في الدنيا، و عندما يأتي الحظ نرحل تاركين وراءنا وجع الانتظار، اللهم ارزقنا جميعًا في الرزق ليس في العمل فقط ربما صحة أولاد كرامة وطن لمة حلوة لقمة بتقسمها مع حبايبك و حاجات كتير اللهم أغفر لأشرف و لنا و اجعلنا من الحامدين الشاكرين و ارزقنا الرزق الذي تراه مناسبا لنا دون وجع، الفاتحة لأشرف صالح و لنا».

وكان الفنان والكاتب باسم سمير، كتب عبر منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «قبل الوفاة بأسبوع كان أشرف واقف في طابور طويل عريض بمكتب كاستينج عشان يعمل أوديشن على دور صفحتين، مقولكوش على كم الزعل اللي كان على وشه حسب رواية صديق مشترك كان حاضر الأوديشن».

وأضاف: «المرحوم من قلة الشغل قرر ينزل يعمل أوديشن على أي حاجة، ما هو فاتح بيت برضه ودي شغلته الوحيدة، والمرحوم من 2018 وآخر دور عمله في مسلسل ربع رومي وهو قاعد في البيت، أشرف صالح مات زعلان، زعلان من الدنيا اللي اديتله ضهرها في آخر 3 سنين، الله يرحمه».