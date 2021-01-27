وفاء عامر تفضح «متحرش» طاردها بسيارته

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لأرقام إحدى السيارات التي وصفتها بأنها تعود لشخص حاول التحرش بها.

واكتفت الفنانة وفاء عامر، بنشر صورة السيارة واللوحة المعدنية التي تحمل أرقامها، مكتفية بالتعليق عليها بكلمة «متحرش» دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى حول حادث التحرش الذي تعرضت له.

المتابعون يسألوها عن التفاصيل

وتفاعل المتابعون مع وفاء عامر على ما كتبته منهم من تساءل عن الحادث وأسبابه وأية تفاصيل متعلقة به، ومنهم من قام سرد بعض حكايات التحرش التي تعرضوا لها في حياتهم.

عباس أبوالحسن يطالب ضحايا الطبيب المتحرش بالشهادة

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان عباس أبوالحسن، وتميم يونس محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على طبيب أسنان سبق واتهماه بالتحرش الجنسي بالرجال.

وكتب عباس أبوالحسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: آخر حاجة هقولها في موضوع الطبيب المتحرش حتى يجد جديد، المجرم ده تحت تحفظ النيابة ومحبوس 4 أيام وسيتم التجديد له في الميعاد.

وتابع: «اللي إحنا قدمناه كافي بإذن الله يزيله من المجتمع ويشطب رخصته المهنية ولكن أنا بناشد كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي أو دكتور أو مريض حتى لو من 20 سنة، هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم، أناشده أن يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبنى مقر النائب العام ويطلب الإدلاء بشهادته ضده».

واستطرد عباس أبوالحسن: «الشهادة سرية ورؤساء ومعاوني النيابة شخوص قمة في الاحترام والرقي، ليه أنا بطلب ده؟ لأن مش لازم حد تاني يجيبلك حقك، إنت مدين لنفسك برد الاعتداء والفرصة جاتلك وفي سرية تامة كشاهد لن يطلب في المحكمة أو في أي حاجة تانية».