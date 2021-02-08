فئات لن تحصل على سيارات في مبادرة الإحلال.. تعرف عليهم

تستعد وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة، لبدء الخطوة التالية ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها 20 عامًا، إذ من المقرر أن يتم التواصل مع المواطنين الذي تقدموا إلي تلك المبادرة وتنطبق عليهم الشروط التي نصت عليها المبادرة منذ إطلاقها رسميا في 4 يناير الماضي.

شروط المبادرة لا تنطبق على هؤلاء

وعلى الرغم من تجاوز عدد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة حاجز الـ80 ألف متقدم، إلا أن ذلك لا يعني أن كل من تقدم إلي المبادرة سوف تنطبق عليه الشروط، أو سيتمكن من الحصول على سيارة جديدة ضمن المبادرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الفئات أو الأشخاص الذين لم يتمكنوا من استبدال سياراتهم من خلال المشاركة في المبادرة، وفقًا للشروط الحالية:

- من تتجاوز سيارتهم موديل 2001:

لن يتمكن كل من يمتلك سيارة موديل 2002 فيما أعلى من المشاركة، وحتى لو تقدم وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني فلن يستفيد منها، نظرًا لأن المبادرة تنص صراحة على أن السيارات التي ينطبق عليها الشروط هى التي تجاوز عمرها 20 عامًا من تاريخ إطلاق مبادرة الإحلال، أي السيارات موديل عام 2001، فيما أقل.

- من تجاوزت أعمارهم 55 عامًا:

كل من تجاوز سنه 55 عاما، لن يتمكن من الحصول على سيارة في إطار مبادرة الإحلال، لأن من بين شروطها ألا تزيد سن المتقدم عن 55 عامًا، نتيجة لوجود تعاملات إئتمانية مع البنوك تشترط هذا السن، لكن وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فإن هذا الشرط قد يتم النظر فيه حال وجود زيادة في أعداد طلبات المتقدمين فوق هذه السن، موضحة أن الوزارة قد تدرس عمل نظام خاص بمن هم فوق السن في تلك الحالة.

- من اشترى سيارة بعد 4 يناير:

لن يتمكن كل من اشترى سيارة قديمة بعد يوم 4 يناير الماضي من الحصول على سيارة في إطار المبادرة، حيث أنه وفقا لما أكده مسئول بوزارة التجارة فإن المبادرة ستقبل السيارات التي تم نقل وتسجيل ملكيتها قبل يوم 4 يناير، لكن لن يتم قبول ما بعد ذلك، نظرًا لملاحظة حركة إتجار كبيرة في سوق السيارات القديمة، أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبحسب المصدر فإن هذا الشرط قد يتم إعادة النظر فيه مستقبلا حال تراجع عدد المتقدمين عن المستهدف.