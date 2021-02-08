151 مليونا من تركي آل شيخ وإقامة وهمية لـ«ميتشو».. مخالفات المعزول بالزمالك

كشفت حيثيات القضاء الإداري، في أسباب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك المعزول ومجلس إدارته، عن مفاجآت عديدة، فيما يخص الهدايا المادية والعينية، التي قدمها المستشار تركي آل الشيخ، ولم تدرج في الميزانية.

أعلنت اللجنة المعنية بفحص جانب من أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن السنة المالية المنتهية في 30/ 9/ 2020، في تقرير تكميلي تضمن بعض الملاحظات والمخالفات التي ثبت وجودها للمعزول.

وتضمنت المخالفات، عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية، بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه، حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقا لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي، عن الفترة من 1 يوليو 2017، حتى 30 سبتمبر 2018، دون إدراج تلك الهدايا النقدية بحساب الإيرادات والمصروفات عن تلك الفترة، أو بدفاتر وسجلات النادي، بالمخالفة لأحكام المادة (32) من اللائحة رقم 50 لسنة 2017- لائحة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمماثلة للمادة 33 من اللائحة الاسترشادية للأندية.

شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ 1906981.77 جنيه، بمسمی تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية، نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمي الشركة.

شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72120 جنيها، تمثل قيمة نجيلة صناعي، تم تركيبها بالرغم من تركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة.

شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95257 جنيه تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون - الزمالك، دون سدادها للفندق على الرغم عدم وجود إقامة بالفندق خلال فترة الفاتورة المقدمة.

التعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبدالعزيز ( طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بما قيمته 5239552 دولارا أمريكيا، ومبلغ 511722 يورو بما يقارب 95631331.8 خلال عام 2020/2019 فقط، بالمخالفة لأحكام المواد أرقام 12 ,24, 29 من اللائحة المالية رقم 5 لسنة 2017 إلى غير ذلك من المخالفات والملاحظات الواردة بتقريري اللجنة المعنية بفحص جانب من اعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30 والمقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة.