أم تعرض طفلتها للبيع في القاهرة: مش عارفة أصرف عليها

تجردت أم من مشاعر الأمومة ليصبح قلبها أقسى من الحجر، وذلك بعد أن أقدمت دون رحمة أو شفقة على واحدة من أبشع الجرائم في حق نجلتها الرضيعة التي لا يتعدى عمرها شهورا قليلة، فعرضتها للبيع مقابل مبلغ مالي، حيث تم ضبط الأم وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت للنيابة العامة.

خلافات زوجية

تعود تفاصيل الواقعة إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل اسم إحدى السيدات حيث تعلن من خلالها عن نيتها لبيع نجلتها الرضيعة مقابل الحصول على مبلغ مالي، إلا أنه بعد إجراء تحريات المباحث تم إحباط محاولة البيع عقب ضبط السيدة صاحبة الصفحة بمنطقة قصر النيل، وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة لها بالشروع في بيع ابنتها، أقرت بأنها نوت القيام بتلك الخطوة بسبب وجود خلافات بينها وبين وزوجها، الذي دفعها إلى ترك منزل الزوجية.

مفيش مصدر دخل

وقالت الأم المتهمة خلال مناقشتها، إنها لا تمتلك مصدر دخل، لتقوم على إثر ذلك بعرض طفلتها للبيع على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على مبلغ مالي، واعترفت بإنشائها لتلك الصفحة من أجل هذا الغرض.

عملية البيع

تحفظت الشرطة على هاتف محمول خاص بالمتهمة، ويحوي جميع المحادثات والرسائل والاتفاقات الخاصة بعملية البيع، كما تم ضبط الطفلة الرضيعة بمنطقة قصر النيل، وتبين أن لها معلومات جنائية وتقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتحرر محضر بالواقعة، أحالته الشرطة إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق مع الأم المتهمة، وأمرت بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.