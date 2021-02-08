وزيرة التخطيط: الاستفادة من مجمع التحرير بشكل أفضل قبل نهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها سعيدة بين العلاقة بين السلطة التشريعية والرقابية في مصر، ما يصب في مصلحة الوطن، لافتة إلى أنه خلال السعي نحو التنمية المستدامة يتم التواصل بين مختلف المؤسسات في إطار بيئة إقليمية ومحلية.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كلمتها اليوم أمام البرلمان احتوت على حديث عن ملف إدارة الاستثمار العام ورفع كفائته، وتم الحديث عن توسيع مصادر التمويل التنموي من أجل زيادة التنمية من خلال الاستناد على منظومة قوية وتخطيط قوي مبني على الأدلة، لتمكين الشباب والمرأة التي تولي الاستثمار في البشر أولوية هامة.

عانينا من انخفاض حجم الاستثمار

وتابعت: «عانينا من انخفاض حجم الاستثمار العام من قبل في سنوات سابقة، وأصبح هناك ضرورة لبذل جهد مضاعف لتوفيرالبنية التحتية الجيدة ومن أجل توفير فرص العمل، والضخ أصبح أكبر من السنوات الماضية، حيث أن هناك إنفاق على تعليم وبنية تحتية ومدارس وأشغال عامة، وهذا الإنفاق يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للناس وتوفير فرص عمل مختلفة».

المركز الأول في الاستثمارات الموجهة للقارة الإفريقية

وواصلت: «الاستثمار الخاص في ظل جائحة كورونا كان قليلا لذا في الانخفاض المقدم كان بنسبة 40% لكن مصر تزل تحتل رقم المركز الأول في الاستثمارات الموجهة للقارة الإفريقية».

واستطردت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستهدف إجراء مشروعات عملاقة مثل مشروع تطوير والسكك الحديدية والعربيات وتطوير الأصول غير المستغلة، وقبل نهاية العام سيتم استخدام مجمع التحرير بشكل متعدد الأغراض، كما تم إجراء دراسات من أجل استخدامه في ظل مراعاة طبيعة القاهرة الخديوية».