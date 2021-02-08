وزيرة التخطيط: «الرئيس بينزل يلف على المشروعات كل جمعة»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نصيب الفرد من الاستثمار العام ارتفع إلى 220% خلال الـ 3 سنوات الماضية، ما انعكس على مؤشر النمو الذي ارتفع إلى 6.5%، مشددة على أن النمو مؤشر ضروري لكنه ليس كافيًا، لأنه هناك ضرورة لتخفيض معدلات البطالة ومعدلات التضخم.

الرئيس وجّه بالانتهاء من تطوير القرى

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس وجّه بالانتهاء سريعًا من تطوير القرى من خلال دعم دخول الدولة بكل مؤسساتها للانتهاء من 1500 قرية كل عام لمدة 3 سنوات، بحجم استثمارات 170 مليار سنويًا: «هذا المشروع لم يحدث من قبل حتى على مستوى العالم وسيتم الاعتماد فيه على منشأت محلية الأمر الذي سيوفر فرص عمل وحدوث قفزة كبيرة في النمو لتحسين مستوى معيشة المصريين ومصر تشهد طفرة تنموية كبيرة، وهذا المشروع سيتنهي خلال 3 سنوات فقط، ما يعد إنجازًا.

الرئيس بينزل يلف كل جمعة على المشروعات

وتابعت: «الرئيس بينزل كل جمعة يلف على المشروعات، واصطحبنا للتأكيد على تواجدنا في الشارع لكي نرى أن الحياة الحالية لا تليق بالمصريين ويجب العمل على حلها، وشعور جميل إننا كنا على أرض الواقع وفي اهتمام حقيقي بالمواطن المصري وكلنا عايزين نوفرلهم حياة أفضل».

كورونا أثر على الصحة والاقتصاد والمواصلات

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «التحديات كثيرة خاصة المرتبطة بجائحة كورونا التي تؤثر على الصحة والاقتصاد والمواصلات والنقل الدولي والوظائف، وحاليا الرئيس السيسي يرعى خطة تنمية الأسرة المصرية، من خلال محاربة الزيادة السكانية، خاصة أن هناك زيادة 2.5 مليون مواطن سنويًا، ونحن نحتاج أسرة قوية وليست فقط صغيرة العدد»، لافتة إلى أن هناك تنسيق بين مختلف الوزراء ومجلس الوزراء «قدرنا إننا جينا في وقت الوباء».