«تاج الدين» يمازح الإعلامية عزة مصطفى.. والأخيرة ترد: ده درس خصوصي

مازح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الإعلامية عزة مصطفى، خلال شرحه لها مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قائلا: «قولتلك شوية معلومات كويسين أهو»، فردت الإعلامية ضاحكة «ده درس خصوصي يا فندم».

الشخص المصاب بفيروس كورونا يعتبر غير معدي بعد 14 يوم من الإصابة

وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يّكون غير معدي بعد 14 يومًا من بداية الإصابة.

المصاب بكورونا لا يكون معدي بعد مرور 10 أيام من اختفاء الأعراض

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الشخص ممكن أن يُصاب بالفيروس يوم 1 في الشهر، ولا تظهر عليه الأعراض إلا يوم 14، لذلك تختلف كورونا عن غيرها من الأمراض التنفسية الأخرى، حيث أن حضانة الإنفلونزا العادية من 3 لـ 4 أيام، بينما كورونا قد تستمر لـ 14 يومًا.

بعض مصابي كورونا قد تستمر إيجابية مسحتهم لمدة شهر

وتابع: «بعد ما تظهر الأعراض على شخص عشان نكون مطمئنين لازم يقعد أسبوعين بعدها، عشان كده مصر قالت فترة العزل 14 يومًا، أو يبقى الإنسان غير معدي بعد 10 أيام من اختفاء الاعراض، من الممكن أن يستمر الإنسان مسحته إيجابية لمدة شهر، نظرًا لوجود بواقي من الفيروس متواجدة، بس وقتها المريض مش بيكون معدي».

هناك طرق عديدة لتشخيص المصابين بفيروس كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الشخص إذا كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو كحة أو عطس أو التهاب في الحلق أو إسهال عليه أن ينتظر اختفاء هذه الاعراض ثم بعدها 10 أيام من أجل الاطمئنان فقط: «هناك طرق عديدة لمعرفة إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه مثل إجراء بعض التحاليل أو الأشعة المقطعية على الصدر، وأخيرًا مسحة كورونا PCR».