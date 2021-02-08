إزاي أقوي مناعة جسم طفلي ضد فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات والإرشادات لتقوية مناعة الطفل ضد فيروس كورونا، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم ورغبتها فى الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي بعد أن شهد استقرار فى أعداد المصابين وكذلك الوفيات.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور توعى لها لتقوية مناعة الأطفال فى المنزل لابد من تقديم وجبة متوازنة متقسمة ما بين الخضار والنشويات والبروتين، مشيرة الى أن الوجيات المتوازنة تساعد على رفع كفاءة أجهزة الجسم وأهمها الجهاز المناعى.

قسمي طبق الطفل لنوعين خضار وفاكهة وبروتين

وعن طريقة تحضير وجبة غذائية متكاملة للأطفال قالت لابد من تقسيم طبق الطفلين الى نوعين، النوع الأول فاكهة والنوع الثاني قسمية لربعين ربع للنشويات زي الأرز أو المكرونة أو العيش والربع الأخر للبروتين كاللحوم أو الدواجن أو البيض أو البقوليات كالعدس والفاصوليا الجافة والفول.

الصحة تؤكد على فوائد الرضاعة الطبيعية يقوي مناعة الطفل

وأكدت وزارة الصحة على الفوائد الطبيعية للرضاعة الطبيعية فى ظل جائحة فيروس كورونا وأشارت الى أن لبن الأم يقوي مناعة الطفل لانه يحتوي على أجسام مناعية، وفى حال مرض الأم بالفيروس فتتكون لديها أجسام مضادة للفيروس وتنتقل مباشرة من جسم الأم الى الطفل عن طريق لبن الثدي لتقوي مناعته.

يجب استمرار الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر

ووجهت وزارة الصحة والسكان بمجموعة من الإرشادات للسيدات خلال فترة الرضاعة، وقالت إنه يجب استمرار الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر، ومع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التى يتم إعدادها بشكل صحي لضمان نمو سليم مع الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات اعلى الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الفيروسات المعدية.