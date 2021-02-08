الحجر الصحي بدمياط ينفي تبديل جثامين ضحايا فيروس كورونا

نفى مستشفى الصدر بمحافظة دمياط، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تبديل للجثث داخل المستشفى، ووصفت إدارة المستشفى هذه الأنباء بأنها «غير صحيحة».

وأضافت إدارة المستشفى، في بيانها الصادر قبل قليل، أنه حدثت حالتين وفاة بقسم الرعاية المركزة في نفس التوقيت، وفي إطار الحرص على سرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفي إلى أهله، فقد تم نزول جثة إحدى الحالتين إلى المغسلة، وتغسيلها وتكفينها، وفقاً لإجراءات مكافحة العدوى، ولكن تم استلامه بالخطأ من طرف أهل المتوفي الآخر، الذي لم يتم تغسيل جثته بعد.

وتابعت الإدارة، في بيانها، أنه فور اكتشاف الخطأ من قبل طاقم المستشفى، تم الاتصال بذوي المتوفي، والتنسيق معهم لإعادة الجثة مرة أخرى، وتم تسليم كل حالة من المتوفين إلى أسرته، دون حدوث أى مشكلات، مشيرةً إلى أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق الإدارى بمديرية الصحة.

وكانت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن حدوث تبديل لجثتي متوفيين بفيروس كورونا، في مستشفى الصدر بدمياط، مما أدى إلى تعدي أفراد من أسرتي المتوفيين، على الأطقم الطبية بالمستشفى، وهو ما نفته إدارة المستشفى، وفقا للبيان الصادر عنها.

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