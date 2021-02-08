مصرع شاب سقطت عليه بلكونة أثناء سيره في الشارع بدمنهور (صور)

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انهيار بلكونة منزل عليه أثناء سيره بشارع السلام في منطقة منشية الحرية، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغاً اليوم، يفيد انهيار بلكونة دور أول علوي لعقار مكون من 3 أدوار بمنطقة منشية الحرية في مدينة دمنهور، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص.

وعلى الفور، انتقل المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى محل البلاغ، وتم إخطار الجهات المعنية، التي انتقلت إلى منطقة الحادث.

بالفحص تبين وفاة شاب يُدعى جابر علي أبوالنجا، 23 سنة، مقيم بشارع السلام، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، حيث تم التحفظ على جثته في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي وقت سابق، انهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، بأحد شوارع مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، سياجًا وقائيًا حول المبنى الآيل للسقوط، لتفادي وقوع أي إصابات قد تحدث نتيجة انهيار أجزاء أخرى من العقار.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات و إدارة الأزمات والكوارث.

ونفذت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية، تحركًا سريعًا، بعدما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بسقوط جزء من العقار الكائن بحارة البلاسى، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والمرور والشرطة، وتم التوجه إلى المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن العقار محل الشكوى، مكون من دور أرضي ودور أول وثاني علويين، والعقار خالٍ من السكان، وبه شروخ طوليه وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و151 لسنة 2019، ومحرر له محاضر عدم تنفيذ 39، و40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرد كردون أمنى أمام المنزل، وجرت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.