محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتكريم المشاركين في تنظيم بطولة «كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021»، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية، مشيدا بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلي جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في سياق آخر، شدد الشريف علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، شن حى العامرية ثان برئاسة الاستاذ محمود بريك حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف تمكنت الحملة من ازاله مخالفة بناء عبارة عن مبنى دور ارضي بمنطقة نجع مطريد بحرى طريق الكافورى تم ازالة المخالفة بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من ايقاف اعمال تشوين بأحد العقارات بمنطقة بيانكى وتم التحفظ على ونش فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بشارع الزنكلونى متفرع من ش الاهرام والتحفظ على ونش.

وفى السياق ذاته، شن حى المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة ازالة فورية استهدفت تنفيذ عدد 2 قرار ازالة عبارة عن سور حوائط بتقسم الشركه المتحدة تم ازالته بالكامل وكذا ازالة سور حوائط بعزبة محسن فضلا عن ايقاف اعمال تكسير بشارع عبد الفتاح الصعيدي السيوف شماعة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.