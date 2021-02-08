100 محل تشارك بالأوكازيون الشتوي في الإسكندرية 

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حصيلة اليوم الثاني من فعاليات الأوكازيون الشتوى، الذي بدأ أمس، وتشارك فيه المحال التجارية التي تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبلغت حتى الآن 100 محل، تقدمت بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها.

وأضاف «سعد الله»، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن إدارة التجارة الداخلية قامت بشن حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون، حيث إن القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن يلزم المحال المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، ويلزم الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن مديرية تموين الإسكندرية، استعدت لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي»، حيث اجتمع مدير المديرية مع أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية وشدد على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون، وستبدأ فعاليته يوم الأحد المقبل 7 فبراير، لمدة شهر كامل.

وتقرر أن يكون لكل محل أسبوعين، وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وتطبيق القرار الوزاري، حيث يتم إلزام المحال المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، ويلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، قامت بتحرير العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحال عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له، خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضحوا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50 % في كل المحافظات.

وأكدت الغرف التجارية بالمحافظات أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد إقبالًا كبيرًا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون، لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية، وأشارت التوقعات السوقية إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين، نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.