الديهي عن العاصمة الإدارية: أحدث مدينة في العالم.. حولت الصحراء لواحة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام اليوم بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد خلالها 4 مشروعات، وهي: مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يضم أكبر مسجد في العالم وهو مسجد مصر، ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، والحي الحكومي، وساحة الشعب، التي بها أعلى وأضخم ساري علم في العالم وكذلك النصب التذكاري.

العاصمة الإدارية مدينة بيئية حقيقية تراعي كافة الاشتراطات البيئية العالمية

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن العاصمة الإدارية الجديدة حولت الصحراء الجرداء التي لم يطأها قدم من قبل إلى واحة، وهي الأحدث في العالم أجمع، ليس من حيث التوقيت، وإنما من حيث ما تم وضعه بها من أدوات وآليات رقمية، ومن حيث التخطيط والتنظيم العمراني، وهي مدينة بيئية حقيقية تراعي كافة الاشتراطات البيئية العالمية.

هناك دور كبير على الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للجمهور

وأوضح الإعلامي، أن هناك دورا كبيرا على الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للجمهور، ولا بد أن يكون هناك قنوات اتصال مباشر بين الإعلام والمسئولين لتوصيل حقيقة الأمر للمواطنين، معقبًا: «مش كل المواطنين تعرف ما يتم انجازه من مشروعات»، داعيًا أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالنزول للشعب في القرى والنجوع للاحتكاك بهم والحديث معهم بعيدًا عن المؤتمرات، والاستماع لمشاكلهم وشكواهم وتوضيح حقيقة الأمور لهم.

القائمين على الاتصال في مصر بعافية

وأشار إلى أنه قام بجولة بالفيوم وأثناء حديثه مع المواطنين اكتشف أنهم لا يعلمون شيئا عن ما يتم إنجازه من مشروعات، كما يرى أن الرئيس السيسي، أصدق من تفاعل مع المواطنين وتواصل معهم، ودائمًا ما يقول للحكومة تحدثوا مع الناس بلغتهم، كما أن القائمين على الاتصال في مصر بعافية، مشددًا على أن مصر لن تتطور أو تتقدم إلا بالتواصل مع أهلها، منوهًا بأنه لديه خطة للقيام بزيارة جميع المحافظات والقرى المصرية للاستماع لشكواهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم.