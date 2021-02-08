حظك اليوم الإثنين 8-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

لا يخاف مواليد برج الميزان من الشعور بالوحدة ولكنهم يسعون دائما لتكوين صادقات والحرص على جود الأصدقاء بجانبهم طوال الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.