حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه في قضاء وقت ممتع مع الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أحمد مالك، ويوافق تاريخ ميلاده 29 سبتمبر.