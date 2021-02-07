حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الرزينة وطبعه الهادئ الحيادي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تبدأ جديدا وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وقد يجعلك ذلك تبدو متألقا ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.