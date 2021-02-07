حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

برج العقرب يتميز بشخصيته القوية والغيورة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك فقط قد تكون مشوشا.. لذا تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان ويطالبك ذلك بأن تعتني بأقوالك وتخطط جيدا قبل أن تتحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.