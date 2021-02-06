حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه قدرة على تحقيق أهدافه بالاستمرار في السعي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم في تعاملاتك وحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المغنية الأمريكية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.