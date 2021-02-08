غراب: «حياة كريمة» تستهدف 41 قرية بـ120 مشروعا تطويريا في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تشهد العديد من المشروعات التطويرية والتنموية، وعددها نحو 120 مشروعا، ضمن خطة عمل مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير 41 قرية من قرى المحافظة، من المقرر تطويرها على مستوى المجالات والخدمات التي يحتاجها المواطنين، من صرف صحي ومستشفيات وغاز وكهرباء وطرق ومياه شرب وغيره.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية الاثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ المشروعات التطويرية، ستسهم في تغيير كامل للوضع المعيشي بالقرى المستهدفة من خطة عمل المبادرة، التي تستهدف مركزا كاملا بمحافظة الشرقية يمثل نحو «تلت» المحافظة، ويمتد على مسافة تصل إلى 1550 كيلو متر مربع.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنّ القرى المستهدفة من المبادرة، تعاني من عدد من المشكلات على مستوى مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى قلة عدد المدارس والوحدات الصحية، مقارنة بعدد السكان الذين يعيشون بتلك القرى.

ولفت إلى أنّ خطة تطوير القرى وحل المشكلات الموجودة بها، تقوم على أساس مشروعات تطويرية وفقا لمواعيد زمنية محددة ومحكمة، والعمل سيتم بالمشروعات بشكل متوازٍ، موضحا أنّ المبادرة بدأت بالفعل تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أنّ هناك اجتماع غدا الثلاثاء بين المحافظة وقيادة الجيش الثاني، لتنسيق ووضع الجدول الزمني لمعظم المشروعات الجديدة، موضحا أنّ المشروعات التي بدأ العمل بها، وصلت إليها المعدات التي تحتاجها بالفعل، وجار متابعة المشروعات بشكل دقيق، حتى تنجح المبادرة في الوصول إلى هدفها بتطوير قرى المحافظة.

وصرح «غراب»، بأنّ خطة عمل المبادرة تستهدف إلى جانب الـ41 قرية، 740 عزبة وقرية صغيرة تتبع تلك القرى، ستشهد أيضا مشروعات تطوير ضمن خطة عمل المبادرة.