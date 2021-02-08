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السيسي يستمع لشرح مفصل عن مبنى «البرلمان» بالعاصمة الإدارية

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محمود البدوي
11:16 م | الإثنين 08 فبراير 2021
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل عن مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء زيارته صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث تم إنشاء المشروع على مساحة مسطح أرضي 26 فدان.

وقال القائم على المشروح، إن المكونات الرئيسية للمشروع هو المبنى الرئيسي، وجرى إنشائه على مسطح 13 ألف متر، متكون من بدروم ودور أرضي، و8 أدوار متكررة، وكذلك مبنى خدمات المجلس، وتم إنشائه على مسطح أرضي 1300 متر، ومبنى للأمن على مسطح 1240 متر.

وأوضح أنه تم تنفيذ وتصميم مباني لانتظار السيارات، بمسطح أرضي تسع لـ700 سيارة ، و2 مسطح تحت الأرض سعة 1500 سيارة، كما تم إنشاء أسوار حول المشروع بإجمالي 1400 متر، يتخللها عدد 6 بوابات، كما أن إجمالي المسطحات الخضراء أمام ساحة مجلس النواب 23 ألف متر.

وتابع: «الدور الأول في مجلس النواب به قاعة النواب الرئيسية على مسطح 2500 متر، ذات شكل دائري، ولها عدد 7 مداخل».

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