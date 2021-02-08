وفاء صادق عن الإيجار القديم: «بناخد 8 جنيهات من المستأجر وياريته بيدفع»

أكدت الفنانة وفاء صادق، أن مالكي العمارات المستأجرة بنظام الإيجار القديم، يقع عليهم ضررًا كبيرًا، ويمنعهم من الاستفادة ماديًا من ممتلكاتهم، لافتة إلى أن المستأجرين لعمارة جدها الواقعة بحي المنيل، التي تمتلكها الآن وهي وأخوتها، يتهربون من دفع قيمة الإيجار المنخفضة بالأساس، كما أنهم يرفضون المشاركة في أموال صيانة العقار، متعجبة من موقفهم رغم أن قيمة الإيجار حوالي 8 جنيهات في الشهر: «وياريتهم بيدفعوا».

وأضافت «صادق» خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»: «أنا واحدة من الناس عندي شقتي، بس أولادي أجوزهم فين»، في رد منها على ما يقوله المستأجرين بأنهم يذهبون إلى أين بعد أن يتركوا تلك الشقق المستأجرة بنظام الإيجار القديم.

عمليات التوريث

وطالبت الفنانة بمعرفة مصير أخواتها الذين يملكون شقق بالفعل مستأجرة بنظام الإيجار القديم، ومجبرين على أن يبحثوا عن شقق سكنية لهم بنظام الإيجار الجديد، لأنهم غير قادرين على الحصول على شققهم التي يمتلكوها بالفعل من مستأجريها.

وألمحت إلى أن عمليات توريث تلك الشقق إلى أبناء واحفاد مستأجريها، يحدث بها الكثير من التلاعب من قبل مستأجري تلك الشقق، كاشفة أن والدها لم يستفيد من كل تلك الشقق التي املتكلها عن والداه، وكذلك هي وأخواتها، وحتى أولادها الذين كبروا ويفكرون بالزواج، سيجبرون أن يستأجروا الشقق بالخارج، لأنها غير قادرة على الحصول على تلك الشقق.

وتساءلت كيف يرث من لا يملك؟، مؤكدة أن هذا تساؤل هام وتتمنى أن تجد له إجابة من الدولة.

وانتقدت قيام المستأجرين بغلق تلك الشقق لأكثر من 30 سنة، دون أن يقوموا بتسلميها لمالكيها، كما أكدت أن بعض المستأجرين يملكون شقق ثانية بالفعل، ولكنهم يتحايلوا على القانون بكتابة هذه الشقق بأسماء أي فرد من أفراد عائلتهم أو أسرهم.