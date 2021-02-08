السيسي يشيد بمبنى «البرلمان» بالعاصمة الإدارية: عمل عملاق

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء زيارته صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، قائلا «ده عمل عملاق».

وأضاف السيسي، خلال التفقد: «الشكل الهندسي اللي عملتوه ده حاجة عملاقة، رغم الأزمات والتحديات، إحنا مقدرين اللي إحنا عملتوه، لكن يهمنا العالم يعرف إن عندنا شركات وطنية قادرة تعمل شغل بالمستوى ده في ظل التحديات دي».

وقال القائم على مشروع مجلس النواب، إن إجمالي حجم الساعات الفعلية حتى اليوم لتنفيذ المشروع بلغ 16 مليون و300 ألف ساعة، وشارك فيها 6400 عامل ما بين مهني وحرفي وجميع المهن بالإضافة إلى 300 مهندس.

وأوضح أنه تم الاستعانة بأكبر 6 مكاتب استشارية لضمان الجودة وضمان المواصفات لإنهاء المبنى في مواعيده، وتم تنفيذ أعمال حفر بمكعب 500 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى تكسير صخور لمواجهة المبنى بمعكب 96 ألف متر مكعب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 45 ألف متر مكعب خرسانات عادية بالإضافة إلى 210 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة، وتم استخدام حديد تسليح بمقدار 25 ألف طن، بالنسبة للاعمال المعدنية تم تنفيذها في القباب وتم استخدام في القباب والاسوار وتم استخدام في القباب 640 طن و140 طن في القبة العلوية.