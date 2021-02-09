انتعاشة بفنادق البحر الأحمر وعودة لسائحي ألمانيا وإيطاليا

شهدت فنادق الغردقة ومرسى علم انتعاش حركة السياحة الأجنبية بها، حيث استقبلت الفنادق أكثر من 40 رحلة طيران الأسبوع الجاري تقل الآلاف من سائحين من جنسيات أوروبية مختلفة من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك ولأول مرة استعادة السياحة الألمانية بعد طول غياب استمر لمدة 11 شهرا منذ جائحة كورونا وأنباء مؤكدة على عودة السياحة الإيطالية لفنادق مرسى علم في مطلع شهر مارس المقبل.

كانت شهدت مطارات مرسي علم والغردقة انتعاشة في حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة خلال الأسبوع الجاري وهو المعدل الأعلى على الإطلاق حيث استقبل مطار الغردقة الدولى، حيث وصلت أول رحلة ألمانية على متن طائرة كوندور الألمانية للمرة الأولى بعد توقف دام ما يقرب من من عام منذ جائحة كورونا، كما استقبل مطار مرسى علم الدولي أكثر رحلات طيران دفعة واحدة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا.

وأشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سياحية كبرى بالبحر الأحمر، إلى أن الشركات الألمانية تخطط لبرنامج طيران وتقديم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات لعدة مدن سياحية، وذلك بالتنسيق مع شركات طيران عالمية مختلفة، بينها شركة الطيران البلغارية والتي من المقرر أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتشغل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف إلى مدن سياحية منها الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ فى مصر.

وكشف العتيق في حديثه لـ«الوطن»، ارتفاع معدلات الطيران البولندى ليصبح 3 رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى الرحلات الأوكرانية التي يرتفع معدل رحلاتها لمرسى علم حتى شهر مايو المقبل.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الشركة الإيطالية بدأت في حجز رحلاتها إلى مدن مرسى علم وشرم الشيخ اعتبارا من مارس المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة الإيطالية بتخفيف الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن مطار مرسى علم الدولي سوف يستقبل رحلتين أسبوعيا من المدن الإيطالية، مشيرا إلى أن السائحين الإيطاليين من أوائل السياح المحبين والعاشقين لمرسى علم وطبيعتها.