السيسي يتفقد «كنوز للرخام» بالعاصمة الإدارية ويستمع لشرح القائم عليها

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبنى «كنوز للرخام» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء زيارته صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي.

واستعرض القائم على «كنوز للرخام»، أمام الرئيس السيسي عددًا من الرخام، وقال « عندنا يا فندم بنعمل أشكال كتيرة من الرخام الصناعي انتاج مصانعنا، نستخدم فيه الهدر، نقدر نعمل منها لوحات فنية، كما أننا نعمل أشكال رخامية من أحدث صيحات الموضة في العالم».

وأثناء تفقد الرئيس السيسي، ظل القائم على المصنع يستعرض للسيسي عددًا من الجرانيت والرخام المستورد والمحلي، حيث قال « هنا جرانيت خامة حلوة جدا ومنافسة نستخرجة من مدينة القصير عندنا، وفيه منه لونين الفاتح والغامق، ونستورد أيضًا أنواع من الجرانيت عشان نرضي جميع الأذواق».