السيسي يستمع لشرح مفصل حول مشروع «المحور الأخضر» بالعاصمة الإدارية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل مشروع المحور الأخضر للحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء زيارته صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وذكر القائم على المشروع، إن مشروع المحور الأخضر، يُعد المتنفس الرئيسي للحي الحكومي وحي المال والأعمال، وهو على مساحة 107 أفدنة، وتم تقسيم المشروع لثلاثة مناطق، المنطقة الأولى والثانية خاصة للحي الحكومي، والمنطقة الثالثة خاصة لحي المال والأعمال.

وتابع: «المشروع عبارة عن أعمال متكاملة من شبكات المرافق، مياه والصرف الصحي والصرف الزراعي، بإجمالي أطوال 55 كيلو متر، عندنا مسطحات أرضيات من الرخام والجرانيت، بإجمالي مساحة 140 ألف متر مربع يا فندم».