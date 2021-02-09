مواطن يتقدم بطلب رسمي لإطلاق اسمه على مدينة كفر شكر: «هي جت عليا»

تداول رواد التواصل الاجتماعي بالقليوبية قيام مواطن من أهالي كفرشكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلى «كفر س ج» وهي الحروف الأولى من اسمه، مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وإخوته وحماها.

وأكد المواطن في طلبه الرسمي، استعداده لدفع ذات الرسوم واستيفاء ذات المستندات التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.

وقال المواطن الذي فضَّل عدم ذكر اسمه والكشف عنه كاملا في طلبه، إن ما فعلته مديرة التنظيم أثار استياء الكثيرين من الأهالي في المدينة العريقة والتي تحمل شوارعها أسماء عريقة، أمثال محيي الدين العائلة العريقة سياسا واجتماعيا وثوريا، ما دفعه للتقدم بالطلب للتعبير عن احتجاجه على هذه الممارسات، مشيرا إلى أن الطلب تقدم لمجلس المدينة وموجود بحوزة رئيس المدينة للدراسة والعرض.

في سياق متصل، أثار الطلب نشطاء التواصل الاجتماعي وفيس بوك والذين أكد عدد منهم أن هناك 5 شوارع تم تسميتها بأسماء ع ج وا ج وص ج وع ج وع ج وجميعهم أصحاب مجموعة قانونية شهيرة بالمدينة وهم حما وزوج وأشقاء زوج مدير التنظيم، وأن هناك معلومات متداولة أن الأسماء تم وضعها في مخطط المدينة الجديد للمدينة والمفترض اعتماده ورفعه للجهات المختصة.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة كفرشكر أنه جرى التقدم بالطلب وأنه يجري حاليا فحص الطلب وفحص الادعاءات التي يتم تداولها بوجود 5 شوارع باسم أقارب وأسرة زوج مدير التنظيم عن طريق لجنة خاصة، مشيرا إلى أن تسمية الشوارع والميدادين لا تتم بطريقة عشوائية بل لها نظام ولجنة مختصة ويجب أن يصدر بها قرار رسمي من المجلس التنفيذي للمركز والمدينة ثم لجنة تسمية الشوارع بالمحافظة والمجلس التنفيذي للمحافظة.