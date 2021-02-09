مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالإسماعيلية

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر اشتعال النيران بشقة سكنية في محافظة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران في وحدة سكنية بمساكن دار الضيافة بالدور الرابع بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أدوار العمارة السكنية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف لإخلاء المصابين من مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفى.

وقالت المصادر إن الطفل المتوفى هو زياد خالد عبدالمعطي 4 سنوات توقف عضلة القلب، فيما أصيب كل من هبة نبيل محمود بحريق من الدرجة الأولى بكامل الوجه، وخالد السيد عبد المعطي 34 عاما، حريق بالوجه والذراعين، إيهاب محمد محمد 22 عاما، اختناق.

ويجري رجال الحماية المدنية إلى الآن استكمال أعمال تبريد الوحدة اليمنية للتأكد من السيطرة على الحريق بشكل كامل.