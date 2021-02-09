تعافي 13 مريضا من فيروس كورونا بالغربية

أعلن الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، المخصص مستشفى عزل صحى، عن تعافى وخروج 13 مريضا مساء الاثنين، من مصابى فيروس كورونا المستجد من المستشفى.

وقال مدير مستشفى كفرالزيات العام، إن خروج تلك الحالات جاء بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتا إلى استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.

وأشار مدير المستشفى، إلى جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفي، والدور الإنسانى الذى يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحى، تجاه الحالات و خاصة كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم كافة أوجه المساعدة الطبية و النفسية و المعنوية لهم، لاستكمال مسيرة الشفاء وتحقيق أعلي معدلات الشفاء بالمستشفى.