بريد الوطن.. التحول الرقمي في زمن كورونا

فى كلّ أرجاء العالم، لم يبقَ فى نقاشات الرأى العام، أو فى نشرات الأخبار، أو حتى ثرثرات الأصدقاء والعائلة، شىء سوى فيروس كورونا المستجد، جائحة احتلت العالم قرابة العام وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، فصارت كالعلكة يمضغها الكل بمرارة لأنها أثرت على المجالات جميعاً، ففى التعليم مثلاً بكل مستوياته لم يعد للمدرسة قدسيتها، وصار الأطفال يتعلمون ويتلقون العلم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشاشات التعليم عن بعد، تحول العالم من حولنا إلى عالم رقمى إلكترونى، والجانب التعليمى أيضاً يشمل التعليم الجامعى والدراسات العليا وكذلك الدورات التدريبية، ربما علينا هنا أن ننظر لنصف الكوب المملوء، فهو تحول غير مسبوق وتطور تكنولوجى مميز، ولن نغفل جانب الخدمات الحكومية فمع مرور الوقت قد يتم تجديد رخصة القيادة إلكترونياً، واستخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وغيرها من الخدمات إلكترونياً كما يحدث ذلك بالفعل للتقديم فى الإسكان الاجتماعى من خلال الموقع المحدد وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والتقديم على الوظائف الحكومية والندب وغيرها.

وهنا نناشد المسئولين متابعة هذه المواقع باستمرار لأنه عادة ما يحدث عطل فنى أو مشكلة فنية والموقع لا يستجيب، لا ننكر أنه قد تكون شدة الضغط أحد الأسباب، إلا أننا لابد أن نراعى أن يتم التحديث وزيادة سرعة الإنترنت وغيرها من العوامل التى تساعد بشكل فعال كلا الطرفى من إرسال واستقبال، وخاصة أننا فى عصر التحول الرقمى والانتشار التكنولوجى والأجيال الحالية واعية بضرورة التعامل من خلال الإنترنت والمواقع الهامة الهادفة بخلاف مواقع التواصل الاجتماعى التقليدية.

أسماء عبدالخالق

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