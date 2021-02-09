ترتيب الشركات في سوق السيارات: شيفورليه الأولى في الترتيب العام والنقل

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن ترتيب شركات السيارات العاملة فى السوق من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها خلال شهر يناير الماضي، وذلك حسب التقرير الصادر من «مؤسسة الأهرام»، بالتنسيق مع المجمعة.

وحسب التقرير، جاءت «شيفورليه» فى المركز الأول بعدد مركبات 3488، وفى المركز الثانى «هيونداى» بعدد مركبات 2006، ثم العلامة الناشئة بالسوق المحلية «إم جي» بعدد مركبات 1850، وبعدها العلامة التجارية «رينو» بعدد مركبات 16565.

وفى المركز الخامس جاءت «نيسان» بعدد مركبات 1516، وفى المركز السادس «فيات» بعدد مركبات 1418، وفى المركز السابع جاءت «كيا» بعدد مركبات 1146، وفى المركز الثامن «تويوتا» بعدد 1052، وفى المركز التاسع «شيرى» بعدد مركبات 907، وفى المركز العاشر «أوبل» بعدد مركبات 855.

وجاء فى المركز الحادى عشر «سوزوكى» بعدد مركبات 768، وفى المركز الثانى عشر «بيجو» بعدد مركبات 761، وفى المركز الثالث عشر «سكودا» بعدد مركبات 546، وفى المركز الرابع عشر «سيات» بعدد مركبات 469، وفى المركز الخامس عشرة «مرسيدس بنز» بعدد مركبات 418.

قائمة ترتيب العلامات التجارية للسيارات الملاكي

جاءت «هيونداى» فى المركز الأول بين السيارات الملاكى بعدد 1961 سيارة، وفى المركز الثانى «إم جي» بعدد 1849 سيارة، وفى المركز الثالث «رينو» بعدد 1651 سيارة، وفى المركز الرابع «فيات» بعدد 1358 سيارة، وفى المركز الخامس «نيسان» بعدد 1330 سيارة.

وفى المركز السادس «شيفورليه» بعدد 1148، وفى المركز السابع «كيا» بعدد 1140 سيارة، وفى الثامن «شيرى» بعدد 900 سيارة، وفى المركز التاسع «أوبل» بعدد 855 سيارة، وفى المركز العاشر «تويوتا» بعدد 755 سيارة.

قائمة ترتيب العلامات التجارية للسيارات النقل

احتلت «شيفورلية» المركز الأول فى النقل بعدد 2278، وفى المركز الثانى «نيسان» بعدد 185 سيارة، وفى المركز الثالث «ايسوزو» بعدد 150 سيارة، وفى المركز الربع «سوزوكى» بعدد 120 سيارة، وفى المركز الخامس «تويوتا» بعدد 87 سيارة.