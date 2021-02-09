دراسة تحذر: كورونا يصيب بـ«السكري» من النوع الأول والثاني.. وطبيب يشرح

تشهد الآونة الأخيرة دراسات متعددة حول تأثير الإصابة بفيروس كورونا على صحة الإنسان، ومنها دراسة جديدة، تحذر من أن بعض المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا يصابون بالنوع الأول والثاني من مرض السكري.

وأكدت الدراسة ذكرها موقع sciencetimes، أنه تشخيص أكثر من واحد من كل 10 مرضى بفيروس كورونا، أي بنسبة 14.4% يصابون بمرض السكري بعد التعافي، وفقًا لتحليل 3711 مريضا وعبر 8 دراسات مختلفة.

وأشارت إلى أنه قد يكون مرض السكري من الآثار الجانبية الدائمة للفيروس، لا سيما الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية أو مقدمات السكري أو السمنة لديهم مخاطر عالية لمضاعفات كورونا، موضحة أن مرض السكري هو حالة معروفة بأنها عامل خطر لحالات كورونا الشديدة.

وعن تلك الدراسة، قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن هناك بحثا تم نشره في مجلة «مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي الأمريكية»، تؤكد أنه يمكن أن تكون الحالات الجديدة من مرض السكري نتيجة الالتهابات ومشاكل الأنسولين المتعلقة بكورونا.

وأوضح مصباح أن كورونا قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية مثل مقدمات السكري، ما يسبب مرض السكري من النوع الثاني.

وأشار إلى أنه في بعض هذه الحالات على الأقل، قد يكون بعض المرضى في الدراسة مصابين بالفعل بداء السكري ولم يكونوا على دراية به حتى تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

وأكد أن تلك الدراسة، كشفت أن أكثر من واحد من كل 10 مرضى مصابين بكورونا أو 14.4% تم تشخيصهم حديثًا بمرض السكري بعد الشفاء من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية الحالية بما في ذلك مقدمات السكري، ما يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 الجهاز المناعي إلى المبالغة في رد الفعل وتدمير بعض خلايا الجسم أثناء محاربة الفيروس.

وأكد أن المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الحالية، أو المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من مشاكل في جهاز المناعة لديهم، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر بشكل خطير.