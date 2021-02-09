مبعوث أوروبي: الاتحاد يأسف لفشل مفاوضات السد الإثيوبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، عن أسفه لفشل مفاوضات السد الإثيوبي بين «مصر والسودان وإثيوبيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مبعوث «الاتحاد الأوروبي» للسودان بيكا هافيستو، في حديث مع قناة «العربية» الإخبارية، إنه على الأطراف الثلاث التوصل لاتفاق قبل الملء الثاني للسد المقرر في يوليو المقبل.

وشدد هافيستو، على ضرورة مشاركة مصر والسودان وإثيوبيا المعلومات والخرائط المتعلقة بالسد الإثيوبي.

وأوضح هافيستو، أن الاتحاد الأوربي يعد أحد المراقبين في مفاوضات السد الإثيوبي، مؤكدا دعمه للأطراف للجلوس على طاولة لمفاوضات مجدداً ولحل الخلافات.

وكان السلطات السودانية، قالت في وقت سابق، إن حل الأزمة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد الإثيوبي يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني.

وحذر وزير الري السوداني ياسر عباس، في وقت سابق، من مخاطر ملء خزان السد على بلاده، موضحا أن الخرطوم ترى أن أي ملء لخزان السد الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي للسودان.

كما تعهد رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أمس الاول الأحد، خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، بمواصلة السعي لإيجاد حل لأزمة السد الإثيوبي.

وفي سياق آخر، شدد المبعوث الأوروبي، على ضرورة التوصل لاتفاق سلمي للنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا بأسرع وقت ممكن.

وأوضح هافيستو، أن الهدف من زيارته للسودان هو تخفيف حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا فيما يتعلق بقضايا الحدود والسد الإثيوبي وكذلك النزاع الداخلي في إثيوبيا.

وأشار مبعوث «الاتحاد الأوروبي» للسودان، إلى مغادرته الخرطوم إلى أديس أبابا لمناقشة هذه الملفات.