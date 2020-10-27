قلت مننا وجابت لنا العار.. اعترافات قاتل شقيقته بطوخ رميا بالرصاص

أعلى الطريق الدائرى بمنطقة باسوس في اتجاه الجيزة.. توقفت دراجة نارية، نزل من فوقها شاب ثلاثينى، ألقى خرقة قماش ملفوف بها شيء ما في نهر النيل، ثم وقف يلتقط أنفاسه، وعاد لدراجته وأكمل طريقه.

المشهد السابق، وقع منذ 3 أيام، وكان هو المشهد الأخير في جريمة قتل عائلية، حيث كان الشاب قد ألقى لتوه طبنجة فى مياه النهر، كانت تلك الطبنجة منذ ساعة قد أنهت حياة شقيقته فى شقة بقرية دندنة التابعة لمركز شرطة طوخ بالقليوبية.

ما حدث قبل إلقاء الشاب لأداة الجريمة، وثّقته تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، حيث كان الشاب قد تشاجر مع شقيقته المطلقة هو وأخيه، بسبب خلافات عائلية متكررة ودائمة عقب حصولها على الطلاق.

تلك المشاكل وفقا للتحريات وصلت لأناس كثيرين بقريتهم، وكانت مثارا لمعايرتهم للشاب وشقيقه، فقرر المتهم وهو عاطل نقل أخته إلى شقة وحبسها بها ومعها والدته لدرجة إقرار الشاب : "بقينا بنتعاير بيها وسيرتنا على كل لسان".

"صغرتنا قدام الناس وقلت منا" هكذا أقر الشاب عقب ضبطه، مشيرا إلى أن عقب نقل شقيقته لشقة وحبسها بها، لم ترتدع الشقيقة وظلت تثير المشاكل التى أثارت حفيظة المتهم فأطلق الرصاص عليها فأرداها قتيلة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة إحدى السيدات مصابة بطلق نارى داخل مسكنها الكائن بقرية دندنة بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقى المجنى عليها).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع أسفرت عن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه عقب (طلاق المجنى عليها) حدثت بينها وأشقائها خلافات أسرية، فقام وأشقائه باصطحابها ووالدتها للإقامة بالشقة محل الواقعة واتفقا على التخلص منها.

وأضاف أنه قام بإطلاق عيار نارى تجاهها من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وهرب، حيث تقابل مع المتهم الهارب واستقلا دراجة نارية وأثناء سيرهما بالطريق الدائرى بالجيزة قاما بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمياه نهر النيل ، وبسؤال شقيق أخر (للمجنى عليها ووالدتها) أيدا ما جاء بإعترافات المتهم المذكور .