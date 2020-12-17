«دماء على الصحراوي».. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال وراهبة رميا بالرصاص

الساعة تشير إلى السادسة من مساء يوم الاثنين 4 يوليو 2016.. وعلى طريق فرعي قريب من الكيلو 40 بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، كان رجل الأعمال عبدالحليم النايض ونجله حمزة المنتميان لمدينة وادي النطرون يستقلان سيارتهما.. كان الأول عائدا من العمرة قبل أيام ومرّ يراقب أعماله الممتدة على الطريق الصحراوي، وفجأة ظهرت سيارة، وفتح مستقلوها النار عليهما بشكل عشوائي.. انحرفت السيارة عن الطريق، وأكمل الجناة فى إطلاق النار عليهما، حتى قُتل الأول وأُصيب الثاني بجروح بالغة.

الراهبة قتيلة الصدفة

سلسلة الضحايا في هذا الحادث المروع لم تتوقف على مستقلي السيارة «رجل الأعمال ونجله»، بل امتد إلى سيارة أخرى تصادف مرورها من جانب سيارة الضحايا، كانت تقل راهبات وطبيبة يتبعن دير مارجرجس بمصر القديمة، ولقيت راهبة تُدعى «إثناسيا» مصرعها أيضا برصاصة أصابت رأسها، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.

الشرطة والنيابة في مكان الحادث

الشرطة تلقت بلاغا بالحادث وهرعت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة إلى هناك.. خلية نحل فى مكان الحادث، حيث تم تحرير محضر بالواقعة حضرت الإسعاف وحملت المصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثث القتلى فى مكان الحادث، حيث وصل فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة إلى مكان الحادث، وناظر الجثتين، حيث تبين أن القتيلين لقيا مصرعهما برصاص فى الرأس، كوّن فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتشريح وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أجرت المعاينة التصويرية، وكشفت المعاينة أيضا أن السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها إثناسيا، مرت بجوار السيارة التي كان بها المرشح السابق ونجله، لحظة إطلاق الجناة النار، بمحض الصدفة.

التحقيقات: رجل أعمال وخلافات بسبب قطعة أرض

التحريات والتحقيقات الأولية، كشفت أن المجني عليه رجل أعمال من مدينة وادي النطرون، كما دلت على وجود خلافات بين عائلته وآخرين بمنشأة القناطر بسبب قطعة أرض منذ 4 أشهر، أسفرت عن مقتل شخص من العائلة الأخرى، والتى قرر أفرادها الثأر لمقتله، فوقع اختيارهم على رجل الأعمال ونجله.

«الداخلية» تكشف ملابسات الواقعة

مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية كشف تفاصيل الواقعة، وقال إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا، بقيام مجهولين يستقلون سيارة بطريق فرعى بالقرب من طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بإطلاق النيران على المجني عليهما، وأضاف أنه أثناء الحادث تصادف مرور السيارة رقم (687 ل. ى. ر) قيادة «باسم بطرس أنطونيوس» وبصحبته 3 راهبات وطبيبة، حيث أصيبت إحدى الراهبات بعيار ناري وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تحديد المتهمين

تمكنت الشرطة من تحديد هوية الجناة ومُطلق النار من بينهم، كما وقفت على ملابسات الحادث بعد أيام قليلة من وقوعه، وتمكنت من القبض على 3 متهمين، من أصل 4، حيث تبين أن أحدهم هو مطلق النيران بالاشتراك مع شقيقه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معهم.

الإحالة للمحاكمة والإعدام

بدأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين، حيث استمعت لأقوال المتهمين فيما هو منسوب إليهم، كما استمعت لدفاعهم بعد سماع مرافعة النيابة العامة، وبعدها حجزت القضية للحكم، وفي يناير 2018، أمرت بإحالة المتهم الأول للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وفي مارس من العام نفسه، قضت بإعدامه.

«النقض» تؤيد الإعدام

وطعن المتهم المحكوم بإعدامه على حكم النقض، حيث نظرته المحكمة ورفضت الطعن، وأقرت الحكم الصادر بإعدامه، وبعد انتهاء كافة درجات التقاضي نفذت مصلحة السجون، صباح الخميس، حكم الإعدام بحقه.